Chemie-KV - Gewerkschaft kündigt zweistündigen Warnstreik an

"Wir verlagern den Konflikt nun in die Betriebe", kündigten die gewerkschaftlichen Verhandler Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE) an. Die von den Arbeitgebern vorgeschlagene KV-Erhöhung sei nur "der Gegenwert eines größeren Familieneinkaufs".

Die Arbeitgeber verwiesen auf die rückläufige Branchenentwicklung. "Österreich kämpft im internationalen Wettbewerb mit erheblichen Nachteilen", so Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber in einer Aussendung. Seit 2020 seien die kollektivvertraglichen Abschlüsse der chemischen Industrie in Österreich kumuliert rund zwölf Prozentpunkte über jenen in Deutschland gelegen. Gruber appellierte an die Gewerkschaft, "den maßvollen deutschen Tarifabschluss als Vorbild zu nehmen".