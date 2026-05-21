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Chemie-KV - Gewerkschaft kündigt zweistündigen Warnstreik an

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Warnstreik für Zeitraum 26. Mai bis 1. Juni angekündigt
©HELMUT FOHRINGER, APA
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Die Sozialpartner haben sich auch in der 6. Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie einigen können. Nachdem das Arbeitgeber-Angebot in Höhe einer Einmalzahlung von 250 Euro zum dritten Mal nicht erhöht wurde, rufe man zu einem zweistündigen Warnstreik im Zeitraum 26. Mai bis 1. Juni auf, teilten die Gewerkschaften GPA und PRO-GE am Donnerstagabend mit. Die nächste KV-Runde findet am 2. Juni statt.

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"Wir verlagern den Konflikt nun in die Betriebe", kündigten die gewerkschaftlichen Verhandler Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE) an. Die von den Arbeitgebern vorgeschlagene KV-Erhöhung sei nur "der Gegenwert eines größeren Familieneinkaufs".

Die Arbeitgeber verwiesen auf die rückläufige Branchenentwicklung. "Österreich kämpft im internationalen Wettbewerb mit erheblichen Nachteilen", so Arbeitgeber-Verhandlungsführer Ernst Gruber in einer Aussendung. Seit 2020 seien die kollektivvertraglichen Abschlüsse der chemischen Industrie in Österreich kumuliert rund zwölf Prozentpunkte über jenen in Deutschland gelegen. Gruber appellierte an die Gewerkschaft, "den maßvollen deutschen Tarifabschluss als Vorbild zu nehmen".

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