Ex-VW-Chef Diess kritisiert Debatte um Verbrenner-Aus

Die deutsche Autoindustrie gewinne an Momentum und Innovationskraft bei neuen Technologien, führte der Ex-VW-Chef aus. "Gerade jetzt darf man nicht nachlassen, kein 'Gas rausnehmen' bei den Zukunftstechnologien."

Laut EU-Vorgaben dürfen Neuwagen ab 2035 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen. Nach derzeitigem Stand der Technik bedeutet dies ein Ende von Verbrenner-Autos. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Probleme drängen manche Autohersteller auf eine Lockerung oder Verschiebung der Vorgaben. In Deutschland sprechen sich insbesondere die Unionsparteien CDU und CSU dafür aus, in Österreich die ÖVP.

Diess kritisierte mit seinen Äußerungen auch sein ehemaliges Unternehmen. Der zu VW gehörende Hersteller Porsche hatte am Freitagabend angekündigt, mehrere vollelektrische Modelle später als bisher geplant auf den Markt zu bringen und sie stattdessen zunächst mit Verbrenner- und Hybrid-Antrieb zu bauen.