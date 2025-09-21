News Logo
ABO

Ex-VW-Chef Diess kritisiert Debatte um Verbrenner-Aus

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Diess: Kein Gas rausnehmen bei Zukunftstechnologien
©AFP, APA, TOBIAS SCHWARZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der ehemalige Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns, Herbert Diess, hat die anhaltende Debatte um den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor kritisiert. "Die erneute Diskussion für oder gegen das Verbrennerverbot 2035 lenkt den Blick ab von der zentralen politischen Aufgabe", schreibt Diess in einer Kolumne für die aktuelle "Wirtschaftswoche". Und diese Aufgabe sei es, "die europäische Autoindustrie global wettbewerbsfähig zu machen".

von

Die deutsche Autoindustrie gewinne an Momentum und Innovationskraft bei neuen Technologien, führte der Ex-VW-Chef aus. "Gerade jetzt darf man nicht nachlassen, kein 'Gas rausnehmen' bei den Zukunftstechnologien."

Laut EU-Vorgaben dürfen Neuwagen ab 2035 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen. Nach derzeitigem Stand der Technik bedeutet dies ein Ende von Verbrenner-Autos. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Probleme drängen manche Autohersteller auf eine Lockerung oder Verschiebung der Vorgaben. In Deutschland sprechen sich insbesondere die Unionsparteien CDU und CSU dafür aus, in Österreich die ÖVP.

Diess kritisierte mit seinen Äußerungen auch sein ehemaliges Unternehmen. Der zu VW gehörende Hersteller Porsche hatte am Freitagabend angekündigt, mehrere vollelektrische Modelle später als bisher geplant auf den Markt zu bringen und sie stattdessen zunächst mit Verbrenner- und Hybrid-Antrieb zu bauen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Präsident Trump unterschreibt, Handelsminister Lutnick kommentiert
Wirtschaft
USA verteuern Arbeitsvisa drastisch auf 100.000 Dollar
Der argentinische Peso steht unter Druck
Wirtschaft
Argentinische Zentralbank stützt Peso mit Millionenverkauf
neue Vorstandsmitglied der US-Notenbank, Stephen Miran
Wirtschaft
Neuer Fed-Gouverneur Miran: US-Zölle treiben Inflation nicht
Paschal Donohoe, Vorsitzender der Eurogruppe
Wirtschaft
EU-Finanzminister mit Fahrplan für digitalen Euro
Reisen & Freizeit
Flughafen Hamburg bekommt wieder Kerosin
Intel bekommt Unterstützung von Nvidia
Wirtschaft
Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER