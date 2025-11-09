China setzt Exportverbot von Metallen wie Gallium an USA aus

Die USA wie auch andere Länder beziehen diese fast ausschließlich aus China. Im April kürzte Peking zudem die Ausfuhr von Wolfram und weiteren sieben Seltenen Erden als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle.

Ende Oktober traf Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. Die beiden Staatschefs einigten sich in einer Reihe von handelspolitischen Punkten. In der Folge verlängerten beide Seiten die Reduzierung der gegenseitigen Strafzölle auf zehn Prozent um ein Jahr. Peking stimmte zudem der Aussetzung einiger Exportbeschränkungen für Seltene Erden zu.