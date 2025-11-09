China setzt Exportverbot von Metallen wie Gallium an USA aus

News Logo
China hat das Exportverbot der für die Halbleiterherstellung benötigten Metalle Gallium, Antimon und Germanium an die USA ausgesetzt. Wie das Handelsministerium in Peking am Sonntag mitteilte, werden die Beschränkungen für die Ausfuhr der Metalle in die USA bis zum 27. November 2026 aufgehoben. Die Volksrepublik hatte den Export der drei Rohmaterialien an die USA im Jahr 2024 verboten. Die Metalle sind für viele moderne Technologien unabdingbar.

Die USA wie auch andere Länder beziehen diese fast ausschließlich aus China. Im April kürzte Peking zudem die Ausfuhr von Wolfram und weiteren sieben Seltenen Erden als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle.

Ende Oktober traf Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. Die beiden Staatschefs einigten sich in einer Reihe von handelspolitischen Punkten. In der Folge verlängerten beide Seiten die Reduzierung der gegenseitigen Strafzölle auf zehn Prozent um ein Jahr. Peking stimmte zudem der Aussetzung einiger Exportbeschränkungen für Seltene Erden zu.

