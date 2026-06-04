ABO

Beschäftigte streiken im Chemiepark Linz

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kollektivvertragsverhandlungen nach sieben Runden weiter ohne Ergebnis
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Im Streit um den Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemiebranche wird weiter gestreikt. In der Nacht auf Donnerstag sei der zentrale Leitstand im Chemiepark Linz heruntergefahren worden, teilt die Gewerkschaft GPA mit. Damit sei die Erdgas-Zuleitung unterbrochen, der "Anfang der Produktionskette" sei stillgelegt. Betroffen seien mehrere Unternehmen im Chemiepark, das Hochfahren der Anlage werde einige Tage dauern.

von

Der Leitstand sei die Kontrollzentrale für die ersten chemischen Produktionsabläufe. Erdgas ist ein Hauptbestandteil in der Düngemittelerzeugung im Chemiepark, die nun stillstehe. Gestreikt wird eine Schicht lang. Ohne Mitarbeiter könne die Produktion nicht wieder hochgefahren werden. Nach dem Streik werden Wartungsarbeiten durchgeführt, die einige Tage dauern sollen, erklärte die Gewerkschaft. Die Aktion führe zu einer Störung der Produktionsabläufe und einer Verknappung der Grundstoffe.

"Unser Vorgehen ist die Reaktion auf das unverschämte Angebot der Arbeitgeber. In sieben Runden kein einziges annehmbares Angebot vorzulegen, führt zu entsprechenden Reaktionen bei den Beschäftigten", so der Geschäftsführer der GPA Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer gegenüber der APA. Kommende Woche sollen Streikmaßnahmen in anderen Betrieben fortgesetzt werden, je nach Verlauf der Verhandlungen sei auch ein unbefristeter Streik möglich.

Die siebente Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Chemiebranche wurde am gestrigen Mittwoch nach 14 Stunden ohne Ergebnis unterbrochen. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Juni um 14 Uhr starten, bis dahin hat die Gewerkschaft befristete Streiks in den Betrieben angekündigt. Die Arbeitnehmerseite fordert ein Lohn- und Gehaltsplus von 3 Prozent.

Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Panini-Alben genießen weltweit Kultstatus
Wirtschaft
Volles Panini-Album kostet ohne Tauschen 1.500 Euro
7. Verhandlungsrunde folgt auf Warnstreiks
Wirtschaft
Chemie-KV - 7. Runde ohne Ergebnis: Streiks ausgeweitet
Der Flugverkehr würde zu den größten Verlierern zählen
Technik
Cesar - EU-Klimaziel bis 2040 ohne Wirtschaftseinbruch erreichbar
Bundeswirtschaftskammer auf der Wiener Wieden
Wirtschaft
WKÖ-Betriebsrat kennt bisher keine Details zu Stellenabbau
Stahlkonzern machte deutlich mehr Gewinn trotz "volatilem Umfeld"
Wirtschaft
voestalpine erholte sich spürbar
Hohe Energiepreise bremsen Erholung von Rezession
Wirtschaft
OECD prognostiziert weniger BIP-Wachstum für Österreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER