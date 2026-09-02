Business an Bord: Networking Cruise der DDSG Blue Danube eröffnet den Eventherbst

Der Wiener Eventherbst hat auf der Donau begonnen. Unter dem Motto „Connecting Horizons: Where Business Meets The Danube“ lud die DDSG Blue Danube am Dienstagabend zu einer Networking Cruise an Bord der MS Vienna. Die Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Johannes Kammerer begrüßten Gäste aus Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Politik und Medien zu einem zwanglosen Austausch auf dem jüngsten Schiff der Flotte.

Für die Reederei, die im Eigentum von Verkehrsbuero und Wien Holding steht, folgte der Netzwerkabend auf wirtschaftlich erfolgreiche, operativ jedoch anspruchsvolle Monate. 2025 erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben das beste wirtschaftliche Ergebnis seiner Geschichte. Hitze und Niedrigwasser stellten den Betrieb zuletzt dennoch vor Herausforderungen.

Niedrigwasser fordert die Donauschifffahrt

Während Teile des Schiffsverkehrs auf der Donau wegen niedriger Pegelstände eingeschränkt waren, hielten die neun Schiffe der DDSG Blue Danube ihren Betrieb in Wien und der Wachau weitgehend aufrecht. Für den regionalen Tourismus war das von besonderer Bedeutung, da in Niederösterreich zugleich Passagiere internationaler Flusskreuzfahrten ausblieben.

Die Reederei positioniert sich damit auch als Partner der heimischen Tourismuswirtschaft. Besonders in der UNESCO-Welterberegion Wachau blieb die Ausflugsschifffahrt ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots.

Neue Perspektiven abseits des Büroalltags

Bei „Connecting Horizons“ stand allerdings weniger das operative Geschäft als der persönliche Austausch im Vordergrund. Die Fahrt mit der MS Vienna sollte nach der Sommerpause Raum für neue Kontakte, bestehende Netzwerke und geschäftliche Ideen schaffen.

„Sobald ein Schiff ablegt, gewinnt man Distanz vom Alltag und neue Perspektiven. Die neun Schiffe der DDSG Blue Danube laden dazu ein, bei exklusiven Events gemeinsam neue geschäftliche Ziele anzusteuern und inspirierende Begegnungen abseits des Alltäglichen zu machen“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Auch Johannes Kammerer verwies auf Parallelen zwischen Schifffahrt und Unternehmensführung. „In der Schifffahrt und der Wirtschaft braucht es Flexibilität und Resilienz, um Risiken zu umschiffen und das Ziel zu erreichen. Schiffe sind ein Ort, wo man die Gedanken schweifen lassen und sich neue Ziele setzen kann“, so der Flottenkommandant und Geschäftsführer.