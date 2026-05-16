Boeing bestätigt: China hat 200 Flugzeuge bestellt

Trump war bei seiner bis Freitag dauernden China-Reise unter anderem von Boeing-Chef Robert Ortberg als Teil einer Wirtschaftsdelegation begleitet worden. "Wir freuen uns nun darauf, Chinas Nachfrage nach Flugzeugen kontinuierlich zu bedienen", erklärte Boeing weiter. Zugleich dankte das Unternehmen der US-Regierung unter Trump "für die Verwirklichung dieses Meilensteins".

Der US-Präsident hatte den Boeing-Deal bereits am Donnerstag am Rande seiner China-Reise angekündigt und versprochen, das Geschäft werde viele Arbeitsplätze in den USA sichern. Laut dem Sender Fox News handelt es sich bei den bestellten Maschinen um Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 737.

Die Vereinbarung mit China beinhalte über die ersten 200 Maschinen hinaus zudem "ein Versprechen über 750 Flugzeuge, was bei weitem der größte Auftrag aller Zeiten wäre", sagte Trump am Freitag an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Rückflug in die USA.

Chinas letzte Bestellung bei Boeing stammt aus dem Jahr 2017, als Trump zu Beginn seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus nach Peking reiste. Damals bestellte China 300 Flugzeuge - ein Geschäft im Wert von 37 Milliarden Dollar (32 Milliarden Euro).

Im Handelsstreit mit China um Trumps Sonderzölle hatte Boeing im vergangenen Jahr zunächst angegeben, die Volksrepublik habe die Annahme neuer Maschinen verweigert. Später lieferte der US-Konzern aber wieder Flugzeuge nach China aus.