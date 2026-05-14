Wizz Air erwartet starkes Sommergeschäft trotz Iran-Kriegs

Auf Strecken in die Nähe des Nahen Ostens wie nach Zypern und Ägypten biete die Fluggesellschaft günstigere Tickets an, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen profitiere zudem von Einsparungen, wodurch Kosten um 100 bis 200 Millionen Euro gesenkt würden.

Am Dienstag hatte Wizz Air mitgeteilt, für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2026 ein ausgeglichenes oder leicht positives Ergebnis zu erwarten. Sorgen wegen möglicher Engpässe beim Kerosin wies Varadi zurück. Die Treibstoffversorgung für die kommenden sechs bis acht Monate sei gesichert.