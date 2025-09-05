Herr Enzersdorfer-Konrad, wir haben da noch eine Frage

Was bringt Sie schneller aus der Ruhe? Ein wackelnder Bitcoin-Kurs oder ein kaputter Kaffeeautomat im Büro?

Ehrlich gesagt: der kaputte Kaffeeautomat. Für die Kolleginnen und Kollegen im Büro ist das definitiv schlimmer als ein schwankender Bitcoin-Kurs. Ich bin seit über zehn Jahren in der Branche – Volatilität gehört einfach dazu. Wer schon länger investiert ist, weiß: Es geht nicht darum, ob der Kurs heute steigt oder fällt. Entscheidend ist die langfristige Entwicklung. Krypotwährungen sind sehr volatil. Aktien weniger. Sparbücher sind gar nicht volatil – da bekomme ich aber auch nur maximal zwei Prozent Zinsen. Bei Aktien kann ich fünf, acht, zehn Prozent machen, bei Kryptowährungen sicher im selben Zeitraum einiges mehr.

Meine Strategie: Kaufen. Halten. Und nicht anschauen. Es hat sich bewiesen, dass der Bitcoin-Kurs heute höher ist als vor fünf Jahren und vor zehn Jahren und wahrscheinlich wird er in fünf Jahren oder in zehn Jahren höher sein, als er heute ist. Das werden wir sehen.