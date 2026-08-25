ABO

Bisherige Sommersaison läuft für Tourismus sehr gut

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuer Höchstwert bei Nächtigungen von Mai bis Juli
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Österreich wurde in der bisherigen Sommersaison von Gästen aus dem In- und Ausland sehr gut besucht. In den Monaten Mai bis Juli stiegen die Nächtigungszahlen um 3,2 Prozent auf 41,87 Millionen. Das sei ein historischer Höchstwert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Besonders gut gebucht war der Juli, der mit 19,46 Millionen Nächtigungen einen Zuwachs von fast 5 Prozent gegenüber Juli 2025 verzeichnete.

von

News auf Google bevorzugen

Die Zahl der Gäste sei im Juli mit 9,3 Prozent auf 5,97 Millionen besonders deutlich gewachsen, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut einer Aussendung. Die wichtigsten internationalen Herkunftsländer waren Deutschland, die Niederlande, Tschechien sowie die Schweiz und Liechtenstein, aber auch österreichische Gäste sorgten für diesen Anstieg.

In der Sommer-Halbzeit entfielen 29,83 Millionen Nächtigungen (+4,5 Prozent) auf Gäste aus dem Ausland und 12,05 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) auf Gäste aus Österreich. Die Sommersaison geht statistisch gesehen noch bis Oktober, wichtigster Monat ist der August.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Brennerbasistunnel nimmt immer mehr Gestalt an
Wirtschaft
Erste durchgehende BBT-Haupttunnelröhre fertiggestellt
Hohe Rohstoffkosten bescheren Verlust
Wirtschaft
Manner rutschte im ersten Halbjahr 2026 in die roten Zahlen
Besonders stark haben sich heuer die Monate Februar und Mai entwickelt
Reisen & Freizeit
Campingurlaube in Österreich weiterhin beliebt
Nachfrage nach Campingurlauben ungebrochen hoch
Reisen & Freizeit
Campingurlaube in Österreich weiterhin beliebt
Die Preisbremse brachte zuletzt nur mehr wenige Cent pro Liter
Wirtschaft
Spritpreisbremse - Marterbauer und Hattmannsdorfer skeptisch
Apartmentverbieter wollen keine "Sündenböcke" sein
Wirtschaft
Apartmentvermieter gegen weitere Verschärfungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER