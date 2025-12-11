Benko-Jagdrunde: Minderjähriger (9) soll Hirsch erlegt haben

Dort bietet der Hausherr nicht nur Murmeltiere an, sondern auch reichlich Rotwild. Und bei Jagdgebieten über 3.000 Hektar ist laut Tiroler Jagdgesetz zudem mindestens ein Berufsjäger zu bestellen.

Bei einem dieser Jagdausflüge soll auch ein neunjähriges Kind dabei gewesen sein. Das wäre an sich unproblematisch – gäbe es nicht den schwerwiegenden Verdacht, der Minderjährige habe einen Hirsch zur Strecke gebracht.