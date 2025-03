Bauernbund: Corinna Scharzenberger ist die erste Direktorin

Scharzenberger bringt umfangreiche Erfahrung aus der Politik und Verwaltung mit. Die studierte Juristin war über ein Jahrzehnt als Rechtsreferentin in der Agrarbezirksbehörde tätig und ab 2024 als Juristin im Landtagsklub der Steirischen Volkspartei aktiv. Bereits 2017 trat sie für die ÖVP zur Nationalratswahl an und zog 2019 ins Parlament ein, wo sie unter anderem im Datenschutzrat des Justizministeriums und in mehreren Untersuchungsausschüssen tätig war.

Neben ihrer politischen und beruflichen Karriere ist die Ennstalerin tief in der Landwirtschaft verwurzelt. Als begeisterte Bäuerin und Jägerin kennt sie die Herausforderungen des Agrarsektors aus erster Hand – eine Erfahrung, die sie in ihre neue Funktion einbringen will. „Der Bauernbund hat eine klare Richtung: Wir wollen eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Landwirtschaft, die gleichzeitig den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird“, so Scharzenberger.