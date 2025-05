Generali holt Carolin Kracmer als neue Marketingleiterin an Bord

Mit Kracmer holt sich die Generali eine Marketing-Allrounderin mit internationalem Background ins Haus. Nach ihrer Ausbildung an der International School of Management in Dortmund sammelte die gebürtige Deutsche Stationen bei GlaxoSmithKline, Coca-Cola, TJX Europe und Sky Deutschland, bevor sie als Chief Marketing Officer bei den Online-Lebensmittelplattformen gurkerl.at und knuspr.de Verantwortung übernahm. Die neue Position in Wien markiert nun eine Rückkehr in den strategisch geprägten Markenaufbau eines Big Players.

„Mit Carolin Kracmer konnte die Generali eine Expertin mit internationaler Erfahrung in unterschiedlichen Branchen für sich gewinnen, die neue Perspektiven und innovative Ideen in unser Unternehmen einbringt“, erklärt Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Generali. Man setze auf frischen Zugang zur Markenführung, um im Rahmen des Strategieplans Lifetime Partner 27: Driving Excellence Marktposition und Kundennähe weiter auszubauen.