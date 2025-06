AIT-Experte Mario Drobics zum Präsidenten des europäischen Sicherheitsforums PSCE gewählt

Das AIT ist als langjähriges Mitglied des PSCE kein unbeschriebenes Blatt: Mit Know-how in Bereichen wie sicherer Kommunikationstechnologie, Sensorik, Katastrophenmanagement und vertrauenswürdiger KI zählt das Wiener Forschungsinstitut zu den Schwergewichten in der europäischen Sicherheitsforschung. Ziel sei es, so Drobics, Forschungsergebnisse rasch in praxistaugliche Lösungen zu überführen – zum Nutzen von öffentlicher Hand, Industrie und Wirtschaft. Denn: „Krisenresilienz ist längst kein theoretisches Konzept mehr – sondern wirtschaftliche Notwendigkeit.“

Mit der Bestellung Drobics’ an die PSCE-Spitze ist klar: Österreich mischt bei der Zukunft europäischer Sicherheitskommunikation vorne mit. Und das mit einem Präsidenten, der die Sprache der Technik ebenso spricht wie die der politischen Strategie.