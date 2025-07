Neuer Logistikdirektor bei Despar Italien: Patrick Hörmann übernimmt Schlüsselposition bei ASPIAG

Die logistische Infrastruktur von Spar in Italien ist mehrstufig und stark differenziert: Neben den Großhandelslagern verfügt ASPIAG über ein spezialisiertes Tiefkühllager, ein Lager für Non-Food-2-Artikel sowie über eine moderne Fischplattform, die für eine frische und effiziente Belieferung der Märkte sorgt.

In dieser komplexen Struktur wird Hörmann künftig alle Fäden zusammenhalten – und dabei nicht nur auf Technologie und Effizienz setzen, sondern, wie bereits in der Vergangenheit, den Fokus auch auf die Mitarbeitenden legen. Sein Know-how in den Bereichen Supply Chain Management, Transportplanung und Prozessoptimierung bringt er mit – ebenso wie ein tiefes Verständnis für die kulturellen und strukturellen Besonderheiten der Region.