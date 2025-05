Thomas Kicker wird der neue Magenta-Telekom-Chef

Für Kicker ist es eine Rückkehr: Bereits von 2012 bis 2015 war er als Chief Commercial Officer Teil der Magenta-Geschäftsführung. Nun übernimmt er die Gesamtverantwortung – und das in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem sich die Telekombranche im Spannungsfeld von 5G-Ausbau, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz neu erfindet.

„Magenta ist für mich mehr als ein Unternehmen – es ist ein Teil meiner beruflichen DNA“, so Kicker in einer ersten Stellungnahme. Man wolle den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und neue Impulse setzen. Kicker gilt als international erfahrener Telekom-Insider: Stationen bei der Deutschen Telekom in San Francisco, beim Datenanalyse-Spezialisten Palantir und zuletzt als COO bei blackshark.ai und CEO der börsennotierten cyan AG untermauern seine Vielseitigkeit. Dort verantwortete er zuletzt KI-basierte Lösungen im Bereich Cybersicherheit.

Dominique Leroy, Europa-Vorständin der Deutschen Telekom, betont Kickers internationale Managementerfahrung: „Thomas bringt Erfahrung im Führen klassischer Unternehmen ebenso mit wie im Aufbau von High-Growth Tech Companies. Wir freuen uns, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“