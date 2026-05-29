Bauern können "deutliche" Dürreschäden noch nicht beziffern

Zwischen 1. März und 31. Mai war Österreich laut Geosphere in der 169-jährigen Messgeschichte noch nie von derartiger Trockenheit betroffen. Demnach habe die Niederschlagsabweichung im Vergleich zum Klimamittel 1991 bis 2020 minus 50 Prozent betragen, hieß es am Freitagnachmittag von der staatlichen Bundesanstalt. Im Mai fehle trotz des Regens in den letzten Wochen noch rund ein Drittel des Niederschlags eines durchschnittlichen Jahres, erklärte die Landwirtschaftskammer. "Viele Äcker sind bereits wieder staubtrocken und schreien nach Regen", sagte Bauernvertreter Moosbrugger. Weitere kontinuierliche Niederschläge wären für die Landwirtschaft und Natur wichtig, derzeit seien jedoch vor allem gewittrige Regenschauer angesagt.

Besonders betroffen von der Trockenheit und Hitze ist der Raps, weil er hitzeempfindlicher ist und bereits bei 25 Grad sein Wachstum einstellt. Die Landwirtschaftskammer erwartet "ein deutliches Minus" bei der Ernte. Die Raps-Kornfüllung habe "bereits stark unter der Dürre gelitten", so Landwirtschaftskammer-Generalsekretär Ferdinand Lembacher zur APA. Auch die Getreidepflanzen hätten "erkennbare Schäden".

Für Frühjahrskulturen wie Soja, Mais und Sonnenblumen kam der Regen im Mai laut Lembacher "noch rechtzeitig". Ob es bei diesen Kulturen gute Erträge gebe, werde auf die Niederschläge und Temperaturen in den nächsten Wochen ankommen. Aufgrund der Trockenheit im Frühjahr sowie Rüsselkäfer-Befall mussten bei Zuckerrüben bis zu 2.000 Hektar von 22.800 Hektar Anbaufläche in Österreich "umgebrochen" werden. Die gesamte Anbaufläche wurde vom Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana mit den heimischen Rübenbauern vertraglich fixiert. Auf 500 Hektar, die umgeackert werden mussten, erfolgte noch eine Zuckerrüben-Neusaat, hieß es Mitte Mai von der Agrana.

Die Dürre hat vielen Wiesen in Österreich stark zugesetzt. Den Rinder- und Milchbauern fehlt dadurch Futter für ihre Tiere. Der erste Schnitt ist laut Landwirtschaftskammer "deutlich unterdurchschnittlich bis katastrophal". Der erste Grünschnitt sei der wichtigste Schnitt für die Landwirtschaft. Nun hoffe man durch mehr Niederschläge auf einen besseren zweiten Schnitt.

Die Kürbispflanzen entwickeln sich laut dem Landwirtschaftskammer-Generalsekretär "gut". Für das weitere Wachstum würden sie aber bald wieder "ausgiebigeren Regen" brauchen. Bei Kartoffeln sei eine Einschätzung noch zu früh, so Lembacher. Wenn der Regen ausbleibe, würden Erdäpfel weniger Knollen ansetzen und die Ernte niedriger ausfallen.