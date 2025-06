Austria’s next Küchenchef:in 2025: Generationenübergreifender Doppelsieg bei Koch-Challenge

Die Finalrunde wurde in der Elektrabregenz-Showküche in Wien ausgetragen, wo acht Kandidat:innen ihre Gerichte unter Zeitdruck zubereiteten. Gekocht wurde mit zuvor bekannt gegebenen Zutaten aus einem Spar-Warenkorb. Neben der Jury-Bewertung flossen auch die visuelle Präsentation sowie ein begleitendes Fotoshooting mit Foodstylistinnen Florence Stoiber und Mara Hohla in die Wertung ein.

Moritz Maximilian Vogel präsentierte mit seinem „Austrian Fried Rice“ eine kreative Streetfood-Interpretation, während Waltraud Aigner mit Hühnerfilet „Wiener Art“ mit Mango-Gurkensalat „Asia-Style“ punktete. Beide Siegergerichte erscheinen im Mahlzeit!-Magazin von Spar, alle weiteren Rezepte sind online auf spar.at/mahlzeit abrufbar.

Neben den Sieger:innen Aigner und Vogel waren auch noch Stefan Binder, Carina Reiter-Haas, Lia-Sophie Remschnig, Alisa Rizvan, Elisabeth Tiedjens-Posamentir und Anna Zenz im Finale vertreten.