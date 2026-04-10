AKV rechnet heuer mit 4.100 Insolvenzeröffnungen

Gleichzeitig war im ersten Quartal 2026 nur jedes fünfte Verfahren mit einem abgeschlossenen Sanierungsplan abgeschlossen worden. Dieser Wert liege weit unter den Sanierungsquoten der Vorjahre und kratze am Image Österreichs mit weltweit führenden Sanierungs- und Auszahlungsquoten, so der AKV. In einem Drittel der Fälle gab es eine Nullquote, das heißt, die Gläubiger erhielten gar kein Geld zurück.

Die größten Pleiten im ersten Quartal betrafen den steirischen Lenkradbezüge-Hersteller Wollsdorf Leder mit über 360 Beschäftigten und den niederösterreichischen Autozulieferer Eitek mit rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Pleite mit dem größten Schuldenberg kam zum wiederholten Male aus dem zusammengebrochenen Signa-Konglomerat von Rene Benko und betraf die Laura Privatstiftung mit Verbindlichkeiten von mehr als einer Milliarde Euro.