ABO

AKV rechnet heuer mit 4.100 Insolvenzeröffnungen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Pleite von Wollsdorf Leder gehört zu den bisher größten des Jahres
©APA, ERWIN SCHERIAU
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Gläubigerschutzverband AKV erwartet, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen heuer nach den rekordnahen Zahlen 2024 und 2025 nur leicht sinken wird. Der AKV prognostiziert, dass bis Jahresende über 4.100 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Bis Ende März waren 1.045 Verfahren eröffnet worden, weitere 891 wurden mangels Vermögen abgewiesen. Die Verfahrensabweisungen stiegen um mehr als ein Viertel, der AKV sprach am Freitag von einer alarmierenden Entwicklung.

von

Gleichzeitig war im ersten Quartal 2026 nur jedes fünfte Verfahren mit einem abgeschlossenen Sanierungsplan abgeschlossen worden. Dieser Wert liege weit unter den Sanierungsquoten der Vorjahre und kratze am Image Österreichs mit weltweit führenden Sanierungs- und Auszahlungsquoten, so der AKV. In einem Drittel der Fälle gab es eine Nullquote, das heißt, die Gläubiger erhielten gar kein Geld zurück.

Die größten Pleiten im ersten Quartal betrafen den steirischen Lenkradbezüge-Hersteller Wollsdorf Leder mit über 360 Beschäftigten und den niederösterreichischen Autozulieferer Eitek mit rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Pleite mit dem größten Schuldenberg kam zum wiederholten Male aus dem zusammengebrochenen Signa-Konglomerat von Rene Benko und betraf die Laura Privatstiftung mit Verbindlichkeiten von mehr als einer Milliarde Euro.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sichtbarkeit "kein starkes Argument" gegen PV-Anlagen
Wirtschaft
VfGH hebt Photovoltaik-Verbot wegen Ortsbild auf
Public Viewing am Rathausplatz in Wien bei EM 2024
Wirtschaft
WM-Public-Viewings sollen sechs Wochen dauern
Vier Hauptbeschuldigte wurden im März festgenommen
Wirtschaft
Vorsteuerbetrug in Höhe von 4,8 Millionen Euro aufgedeckt
Per Zug zum Airport Wien geht seit Mitte der 2010er-Jahre immer besser
Reisen & Freizeit
Flugreise ab Wien und Anreise via Bahn korrelieren gut
Salzburg drängt Kurzzeit-Vermietung zurück
Reisen & Freizeit
Studie: Deutlich weniger Kurzzeitvermietungen in Salzburg
Wirtschaft
voestalpine startet 2027 mit grünem Stahl
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER