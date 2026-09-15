Afrikas größter Börsengang: Nigerias Raffinerie-Milliardär geht an die Börse

An der Nigeria Exchange in Lagos hat am Montag die Zeichnung für den größten Börsengang begonnen, den der afrikanische Kontinent bisher gesehen hat. Angeboten werden 4,1 Milliarden neue Aktien der Raffineriesparte des Dangote-Konzerns zu je 525 Naira, umgerechnet etwa 34 Cent. Bei vollständiger Zeichnung fließen dem Unternehmen rund 1,4 Milliarden Euro zu, über eine Mehrzuteilungsoption könnten es bis zu 1,8 Milliarden werden.

Nach der Emission könnte die Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE mit 47 Milliarden Dollar bewertet sein, knapp 41 Milliarden Euro. Bisher liegen die Anteile vollständig bei der Dangote Group; die nigerianische Börsenaufsicht SEC hatte den Schritt Anfang September freigegeben. Gehandelt wird vorerst nur in Nigeria.