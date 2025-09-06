88 Postdienstleister schränken Lieferungen in die USA ein

Die Zahl der Sendungen in der USA sei beispielsweise am 29. August - dem Tag des Inkrafttretens der neuen Regeln - im Vergleich zur Vorwoche um 81 Prozent zurückgegangen, erklärte der WPV. Es werde nun eine "neue technische Lösung" gesucht, um eine "Wiederaufnahme der Postdienstleistungen in die Vereinigten Staaten" zu ermöglichen.

Die USA hatten mit Stichtag 29. August bisher geltende Zollausnahmen für Pakete aus aller Welt mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 700 Euro) abgeschafft. Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel wird für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland - also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU.

Die neuen Regeln sorgten in vielen Ländern für Einschränkungen, darunter auch in Österreich. Die Österreichische Post stellte mit 26. August die Zustellung von Paketen in die USA vorerst großteils ein. Ausgenommen sind Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 Dollar, die auch als Geschenk gekennzeichnet sind. Dokumentensendungen sind von diesen Regelungen ebenfalls nicht betroffen. Außerdem können weiterhin Warensendungen mit dem Produkt "Post Express International" in die USA versendet werden, da diese einer anderen Abfertigungsart unterliegen.