Thomas Madreiter: „Für die Klimakrise sind Städte per se die Lösung“

Warum?

Autos verbrauchen Platz in der Stadt, den wir eigentlich zur Begrünung und zur Kühlung brauchen. Sie heizen sich über den Tag massiv auf und geben diese Hitze dann in der Nacht ab. In Befragungen geben uns bereits knapp 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener die Antwort, dass sie sich ein Leben ohne Auto in der Stadt vorstellen können. Nur knapp die Hälfte der Haushalte besitzt einen Privat-Pkw. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir das Umfeld so optimal gestalten können, dass immer mehr sagen, sie können auf ein eigenes Auto in der Stadt verzichten. Und den Umstieg mit Car-Sharing, Leihfahrrädern etc. erleichtern. Andere Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, umfassen z. B. die Stellplatzverpflichtung oder die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien.

Man kann als in Wien hauptgemeldete Person zumindest in seinem Heimatbezirk für nur zehn Euro pro Monat auf der Straße parken. Ein Spottpreis. Müsste man die Gebühren für das Parkpickerl nicht deutlich erhöhen?

Da würde ich jetzt nicht dagegen argumentieren.

Ein weiteres Problem sind Pkw, die aus dem grünen Umland in die Stadt kommen und Belastungen für die Stadtbevölkerung mitbringen. Wie löst man das?

Mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien wurde schon ein klares Zeichen gesetzt. Der zweite Hebel ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region. Da werden die Kapazitäten massiv ausgebaut, ich verweise zum Beispiel auf den viergleisigen Ausbau der Südbahn. Wir entwickeln aber auch Radlangstrecken ins Umland, damit Pendler ganze Strecken oder abschnittsweise mit dem Rad fahren können. Immer mehr Menschen versuchen, gesundheitsbewusst zu leben und mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Diese Form der Mobilität ist interessant, weil sie kostengünstig ist und der Gesundheit der Betroffenen nützt.

Wäre eine City-Maut sinnvoll?

Kann man diskutieren. Ich verweise darauf, dass die Bevölkerung bereits einmal dazu befragt wurde und das klar abgelehnt hat. Sollte es aber einen entsprechenden politischen Willen geben, muss man sich das sicherlich auch anschauen. Man müsste dabei natürlich gar nicht so triviale Fragen bedenken, wie: Wo genau ist die City? Wie grenzt man das ab? Und es gibt das Problem, dass eine City-Maut zwar die Überschreitung von Grenzen taxiert, aber die Mobilität an sich nicht beeinflusst.

Passiert in Sachen Ausbau des öffentlichen Verkehrs genug?

Naja, wir leben halt nicht in einem Wonderland of New Economics. Würden wir in diesem Wunderland leben, dann gäbe es immer Fantasien, was man ausbauen kann. So müssen wir uns einfach nach der Decke strecken. Und es sind durchaus harte Verhandlungen mit dem Bund, um etwa die Kofinanzierungsbeiträge für den U-Bahn-Ausbau zu bekommen. Oder mit dem Land Niederösterreich, wo wir eben daran gescheitert sind, grenzüberschreitende Straßenbahnen zu errichten. Also, es gibt Limitierungen und ich finde, dass Wien innerhalb dieser Limitierungen sehr viel macht.