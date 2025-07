Abholzung des Regenwalds schadet Biodiversität deutlich stärker als bisher angenommen

Die Abholzung tropischer Regenwälder zur Schaffung von Weideflächen für die Viehzucht richtet erheblich größere Schäden an der Biodiversität an als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine zehnjährige Untersuchung eines internationalen Forscherteams unter der Leitung von David Edwards von der University of Cambridge. Die Studie basiert auf der bislang umfangreichsten Erhebung von Vogelarten in tropischen Regenwäldern und wurde nun im Fachjournal Nature Ecology and Evolution veröffentlicht.