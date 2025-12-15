Bis 2100 verschwindet mindestens die Hälfte aller Gletscher

Bis zu 4.000 Gletscher pro Jahr drohen wegen des Klimawandels zu verschwinden. Das zeigen Schweizer Forschende in einer neuen Studie. Mindestens die Hälfte aller Gletscher weltweit wird demnach bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr existieren. Mit der am Montag in der Fachzeitschrift Nature Climate Change erschienenen Studie, wollten die Forscher darauf aufmerksam machen, dass der Gletscherschwund mehr als nur ein naturwissenschaftliches Problem ist.

"Jeder einzelne Gletscher kann lokal entscheidend sein. Er kann ein Kulturdenkmal sein, ein wichtiges Touristenziel oder Symbol einer regionalen Identität", sagte Erstautor Lander Van Tricht von der ETH Zürich bei der Vorstellung vor Medien. An der Studie waren auch Forschende der Universität Innsbruck beteiligt.

So könne auch das Verschwinden eines kleinen Gletschers mit einem geringen Schmelzwasserbeitrag große Auswirkungen haben. Daher sei es wichtig, anders als bei bisherigen Untersuchungen nicht nur das Gletschervolumen und die Fläche, die Gletscher bedecken, zu analysieren, sondern den Fokus auch auf die Anzahl der Gletscher selbst zu legen. In der neuen Studie stellten die Forschenden daher die Frage: "Wie viele der heute rund 200.000 Gletscher auf der Erde werden in Zukunft noch existieren?"