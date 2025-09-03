"Edition Hope": Fotos, die Hoffnung geben

Erhältlich sind die limitierten Fotoprints noch bis 21. September 2025 exklusiv über die Website www.printsforwildlife.org

Jeder hochwertige Fotoprint kostet 125 US-Dollar. Sämtliche Nettoerlöse kommen – nach Abzug von Druck und Versand – direkt Conservation International zugute. Einer globalen Non-Profit-Organisation, die den Schutz der Natur im Sinne der Menschen und des Planeten vorantreibt.

Wer mehr über die Aktion erfahren möchte, kann dem Projekt auf Instagram unter @printsforwildlife folgen.