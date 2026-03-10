Warum Rita Ora früh ihre Eizellen einfrieren ließ

Der Grund: Ein Arzt habe ihr damals den Tipp gegeben, dass zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr der beste Zeitpunkt für eine Entnahme sei, weil die Qualität danach abnehme. "Alle drehten durch", erinnerte sich Ora an die Reaktionen der Medien von damals. Inzwischen mache es jeder. "Das war wirklich der beste Rat, weil jetzt bin ich Mitte 30 und ich habe viele Freundinnen, die sich darüber den Kopf zerbrechen", sagte sie.

Wann die eingefrorenen Eizellen für sie zum Einsatz kommen sollen und sie Mama werden will, ließ Ora offen. Das werde sie angehen, wenn die Zeit dafür gekommen sei, sagte sie.