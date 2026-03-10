ABO

Warum Rita Ora früh ihre Eizellen einfrieren ließ

Ließ sich Eizellen mit 24 und 27 Jahren entnehmen
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Die britische Sängerin Rita Ora hat schon lange vor ihrem 30. Geburtstag Eizellen einfrieren lassen und ist im Rückblick sehr froh darüber. Das erzählte der 35 Jahre alte Popstar dem Magazin "Women's Health UK". Ein Foto von Ora ziert das Titelblatt der jüngsten Ausgabe. Demnach ließ Ora zweimal Eizellen entnehmen, im Alter von 24 und noch einmal, als sie 27 Jahre alt war.

Der Grund: Ein Arzt habe ihr damals den Tipp gegeben, dass zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr der beste Zeitpunkt für eine Entnahme sei, weil die Qualität danach abnehme. "Alle drehten durch", erinnerte sich Ora an die Reaktionen der Medien von damals. Inzwischen mache es jeder. "Das war wirklich der beste Rat, weil jetzt bin ich Mitte 30 und ich habe viele Freundinnen, die sich darüber den Kopf zerbrechen", sagte sie.

Wann die eingefrorenen Eizellen für sie zum Einsatz kommen sollen und sie Mama werden will, ließ Ora offen. Das werde sie angehen, wenn die Zeit dafür gekommen sei, sagte sie.

