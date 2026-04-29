WU-Forschende widmen sich im Podcast Geschehnissen und Trends

Die erste Episode widmet sich der Frage "Was kostet uns Diabetes wirklich?". Darin spricht der WU-Ökonom Klaus Prettner mit Karin Heitzmann, Leiterin des Forschungsinstituts INEQ, über neue Ergebnisse zu den ökonomischen Auswirkungen von Diabetes auf die Gesellschaft. Die Mai-Folge widmet sich der Frage, wie sich ein Grundeinkommen auf das Arbeitskräfteangebot auswirken würde. (www.wu.ac.at/wissens-podcast )