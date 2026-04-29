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WU-Forschende widmen sich im Podcast Geschehnissen und Trends

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++ ARCHIVBILD ++ Im Podcast wird über wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen
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"Wirtschaftliche Entwicklungen in Österreich und der Welt" aus der Sicht von Forscherinnen und Forschern werden im neuen Podcast "Welthandelsplatz 1" der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) verhandelt. Im Gespräch erörtern sie anhand aktueller Forschungsergebnisse "Hintergründe aus unterschiedlichen Perspektiven und zeigen, welche Auswirkungen internationale Geschehnisse und Trends auf den individuellen Alltag haben", heißt es dazu in der Ankündigung.

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Die erste Episode widmet sich der Frage "Was kostet uns Diabetes wirklich?". Darin spricht der WU-Ökonom Klaus Prettner mit Karin Heitzmann, Leiterin des Forschungsinstituts INEQ, über neue Ergebnisse zu den ökonomischen Auswirkungen von Diabetes auf die Gesellschaft. Die Mai-Folge widmet sich der Frage, wie sich ein Grundeinkommen auf das Arbeitskräfteangebot auswirken würde. (www.wu.ac.at/wissens-podcast )

ARCHIV - 04.04.2025, Sachsen, Dresden: Mikrofone und Kopfhörer hängen in einem Podcast-Studio der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB). (zu dpa: «Das sind die Nominierten für die Podcast Awards») Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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