Wie Schlaf unter hoher Belastung verbessert werden kann

Nahezu täglich haben die Forschenden rund um den Neurowissenschafter Manuel Schabus von der Universität Salzburg und Caroline Rakowitz vonseiten des Verteidigungsministeriums den Schlaf von etwa 80 Einsatzkräften des Jagdkommandos gemessen - und so in ungefähr 15 Monaten Daten von rund 23.000 individuellen Nächten erhoben. "Das Jagdkommando hat seinen normalen Alltag mit täglichen intensiven Trainingseinheiten durchlebt. Das geht von Fallschirmspringen, über Häuserkampf bis Sprengeinsatz. Die Belastungen sind dabei sehr hoch und gehen weit über normale Belastungen im sportlichen Kontext hinaus", so Schabus zur APA.

Für die Untersuchung wurde mit einem Herzfrequenz- und Herzratenvariabilitäts-Sensor am Oberarm und einer in Kooperation mit der Uni Salzburg entwickelten und als Medizinprodukt zertifizierten App gearbeitet. KI-gestützte Modelle leiteten Schlafphasen und Erholungsparameter ab und machten so u. a. Tiefschlaf, REM-Schlaf, Einschlafdauer, nächtliche Aufwachhäufigkeit und Schlafeffizienz sichtbar. Zunächst wurden die Daten dabei "nur" erhoben. Danach erhielten die Probanden tägliches Feedback, bevor zusätzlich konkrete Empfehlungen zur Schlafoptimierung hinzukamen.

"Bei Spezialeinsatzkräften geht es weniger um klassische Schlafberatung, sondern um ein präzises Rückmeldesystem. Die Teilnehmer erhalten tägliche objektive Daten zu Schlaf, Herzfrequenz und Herzratenvariabilität und lernen dadurch, welche Gewohnheiten, Belastungen oder Übungen ihren Schlaf messbar verbessern oder verschlechtern", sagte Schabus. Dadurch verändere sich vor allem das Verhalten: Schlaf werde nicht nur abstrakt als "wichtig" verstanden, sondern konkret als Ressource für Gesundheit, Resilienz, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit erlebt.

Maßnahmen zur Verbesserung des Schlafes waren an Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schlaflosigkeit angelehnt und umfassten Interventionen zu Schlafrhythmus, Schlafdruck, Entspannung, Umgang mit Grübeln und schlafförderlichen Routinen. Auch praktische Faktoren wie die Schlafunterlage wurden berücksichtigt. Das Ergebnis: Die Probanden schliefen schneller ein, wachten nachts seltener auf und zeigten eine höhere Schlafeffizienz - und sie berichteten über bessere subjektive Schlafqualität. Bei einer Kontrollgruppe haben sich diese Parameter gleichzeitig nicht signifikant verbessert.

Die im Vergleich zur Normalpopulation niedrigere nächtliche Herzfrequenz und höhere Herzratenvariabilität zeige zudem die sehr gute körperliche Grundverfassung und Erholungsfähigkeit der Gruppe. Bemerkenswert sei außerdem, dass sie relativ viel REM-Schlaf hatten, obwohl dieser bei verkürzten Nächten normalerweise eher reduziert wird, und dass sie an freien Tagen deutlich Schlaf nachholten.

"Wenn Schlaf selbst unter hoher Belastung, unregelmäßigen Anforderungen und Einsatznähe durch Feedback und Verhaltensanpassung verbessert werden kann, dann sind die zugrunde liegenden Mechanismen auch für andere Menschen relevant", erklärte Schabus. In einem nächsten Schritt werde eine zweite Interventionsgruppe ausgewertet, bei der das Zusammenspiel von Schlaf, Ernährung, Regeneration und körperlicher Belastung im Vordergrund stand. Alle Daten sind "brandneu", erklärte er weiter; wissenschaftliche Publikationen zu den Studien plane man für Herbst.

Service: Wissenschaftliche Tagung SOMA (Special Operations Medical Association) 2026 Scientific Assembly: https://specialoperationsmedicine.org/soma-2026/ )