Wie oft reden Sie mit Ihren Kindern über Cybersicherheit?

Gefährdende Inhalte, Cybergrooming, Datenmissbrauch oder Kostenfallen: Das Netz ist ein gefährliches Pflaster für Kinder. Eltern müssen kontinuierlich begleitend im Austausch mit ihrem Nachwuchs bleiben, um ihn zu schützen und beim Aufbau eigener Medienkompetenz zu helfen.
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In der Realität sprechen aber weniger als die Hälfte der Eltern mit ihrem Kind über dessen Freizeitaktivitäten im Internet.
Damit Kinder und Jugendliche lernen, digitale Angebote sicher und verantwortungsvoll zu nutzen, sind aber technische Schutzmaßnahmen und klare Regeln ebenso wichtig wie offene Gespräche in der Familie oder in der Schule. Für mehr Sicherheit der Kids im Netz empfehlen Expertinnen und Experten Eltern diese 5 Schritte:
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose