ABO

Romanesco, lila und mehr: Karfiol begeistert mit Vielfalt

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Farbiger Karfiol schmeckt wie der weiße, sieht aber interessanter aus
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Weißen Karfiol kennt jeder, aber haben Sie schon einmal gelben, grünen oder lilafarbenen probiert? "Farbiger Karfiol schmeckt wie der weiße, sieht aber auf dem Teller netter aus", sagt Vanessa Lochmann von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

von

Ein Blickfang von der Form her ist der grüne Romanesco, den viele für eine Kreuzung aus Karfiol und Brokkoli halten. "Dem ist nicht so", sagt Vanessa Lochmann. "Da steckt absolut kein Brokkoli drin, Romanesco ist ein reiner Karfiol."

Wenn Sie Karfiol kaufen, sollten Sie darauf achten, dass der Kopf schön fest und geschlossen ist. "Sieht man schon Lücken zwischen den einzelnen Rosen, ist er nicht mehr richtig frisch", sagt die Gemüse-Fachfrau. Auch leichte Verfärbungen oder Druckstellen darf der Karfiol nicht haben. Tipp: "Hat er noch Blätter, schauen Sie darunter, dort können sich schlechte Stellen oder auch mal Tierchen verstecken."

Frischer Karfiol wird am besten schnell verbraucht. Er hält sich aber auch ein bis drei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks, wo Sie ihn am besten mit einem feuchten Tuch umwickeln.

Wer mit dem Gemüse nur die klassische gekochte Beilage plus Sauce verbindet, mag vielleicht einmal das Rezept von Gholam Soltani aus dem Öko-Institut Darmstadt probieren. Das exotische Gericht ist vegan und passt gut zu Reis. Je nach Saison und Geschmack können Sie auch weitere Gemüsesorten hinzufügen, etwa rote Paprika.

Zutaten für vier Personen

250 g Kartoffeln250 g Karfiol100 g Erbsen2 Zwiebeln3 Knoblauchzehen200 g Tomaten200 ml Kokosmilch15 g IngwerÖlGewürze: 1 TL Kreuzkümmelsamen, 3 Lorbeerblätter, 1 TL Kurkuma, 3 grüne Kardamomkapseln, 1 TL Paprikapulver, 1 TL Chilipulver, 1 TL Currypulver, Salz und Pfeffer nach Bedarffrischer Koriander und Cashewkerne zum Garnieren

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Gholam Soltani/Gholam Soltani

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Blue Origin ist das Raumfahrtunternehmen von Amzon-Boss Jeff Bezos
Technik
Blue-Origin-Rakete explodiert bei Test auf der Startrampe
Viele suchen aktiv nach Gründen, warum Sport gerade nicht passt
Gesundheit
Wie Alles-oder-nichts-Denken Fitness-Routinen bremst
Kontraste zwischen Lebensmitteln und Brett können helfen
Gesundheit
7 Tipps: So kocht man gut mit schlechten Augen
Analysierten wurden Blutproben von 94 Schweizer Rekruten
Gesundheit
Studie: Erhöhter Testosteronwert bei Cannabiskonsumenten
Studie umfasste auch Feldversuche
Technik
Bohnen fordern bei Attacken von Raupen Luftunterstützung an
Untersuchung an 94 Schweizer Rekruten: Höherer Spiegel bei Konsumenten
Technik
Studie stellte erhöhten Testosteronwert bei Cannabiskonsumenten fest
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER