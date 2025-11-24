News Logo
ABO

Wer ist verantwortlich, wenn die KI Fehler macht?

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nathalie Oberthür ist Fachanwältin für Arbeitsrecht
©Bine Bellmann, APA, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Schnell mal einen Text umformulieren oder auf Rechtschreibung prüfen: Da greifen viele mittlerweile auf die Hilfe von KI-gestützten Tools zurück. Gerade im Arbeitsalltag sind KI-Anwendungen - insbesondere zur Textverarbeitung - bereits {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYmF1YS5kZS9ERS9BbmdlYm90ZS9QdWJsaWthdGlvbmVuL0JlcmljaHQta29tcGFrdC9LSS11bnRlcnN0dWV0enRlLUFyYmVpdCI+}}weit verbreitet{{/a}}. Aber was, wenn sich dadurch ein Fehler einschleicht?

von

"Das kommt darauf an, auf wessen Veranlassung die KI genutzt wird", erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Denn wenn der Arbeitgeber die Nutzung von KI verlangt, ist er generell auch für die potenziellen Fehler verantwortlich. Ganz grundsätzlich müssen Arbeitgeber auch dafür sorgen, dass Beschäftigte das nötige Kompetenztraining für den Umgang mit den jeweiligen Tools bekommen.

Nutzt man KI-gestützte Tools im Job allerdings eigeninitiativ, sieht das anders aus. Beschäftigte sind für ihre Arbeitsergebnisse selbst verantwortlich. Bei Problemen, etwa weil eine Mail oder Präsentation fehlerhaft war, können sich Arbeitnehmende dann nicht darauf berufen, dass die Fehler von der KI generiert wurden. Vielmehr müssen Arbeitnehmende die Ergebnisse eigenverantwortlich überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Sie müssen darüber hinaus sicherstellen, dass sie Urheberrechte Dritter beachten und mit unternehmens- und personenbezogenen Daten sensibel umgehen.

Diese Vorgaben gelten auch, wenn der Arbeitgeber die Nutzung von KI zwar erlaubt, aber zusätzlich die Anweisung gibt, die Ergebnisse auf Richtigkeit zu überprüfen, erklärt die Fachanwältin weiter. Hier trage man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ebenfalls selbst die Verantwortung für potenzielle Fehler.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nico Tapia/Nico Tapia

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Bine Bellmann/Bine Bellmann

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die gefüllte Zwiebel von Roncoroni ist die Gedult beim Schmoren wert
Gesundheit
Angeber-Rezepte nachgekocht: Zwiebelcreme und Creme-Weckerl
Obwohl es nicht ihre Aufgabe sein sollte, müssen Frauen sich schützen
Gesundheit
Strategien bei Gewalt gegen Frauen
Bundespräsident Van der Bellen: "Hauptursache der Krise bleibt ungelöst"
Politik
Der UNO-Klimagipfel der Kompromisse und verpassten Chancen
51-Jährige drehte Comedy-Serie "Frier und Fünfzig"
Schlagzeilen
Schauspielerin Annette Frier mag einiges an Wechseljahren
Die COP steht vor einer Einigung stehen
Politik
Abschlussplenum der Weltklimakonferenz unterbrochen
++ ARCHIVBILD ++ Lilian Monteiro und Becker kürzlich bei der Buchpräsentation des Stars
Schlagzeilen
Boris Becker ist wieder Vater geworden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER