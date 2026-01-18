Prozess um Klage von Prinz Harry gegen Verlag in London

© AFP, APA, GETTY, MICHAEL LOCCISANO home Aktuell Schlagzeilen

Vor dem Londoner High Court beginnt am Montag ein Prozess von Prinz Harry und weiteren Klägern gegen den Boulevardzeitungsverlag Associated Newspapers (ANL) wegen Verletzung der Privatsphäre. Sie werfen dem Verlag der Zeitungen "Daily Mail" und "Mail on Sunday" unter anderem vor, Privatdetektive angeheuert zu haben, um Abhörgeräte in Autos und Wohnungen zu verstecken und illegal private Telefongespräche mitzuschneiden.

von APA