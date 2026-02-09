ABO

Weiterer Studienerfolg für Roche mit Mittel gegen Multiple Sklerose

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Erfolg für Schweizer Pharmakonzern
©ALEXANDRA BEIER, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem MS-Hoffnungsträger Fenebrutinib einen weiteren Studienerfolg erzielt. In einer Phase-III-Studie bei einer speziellen Form der Multiplen Sklerose (PPMS) senkte das Medikament das Risiko einer fortschreitenden Behinderung um zwölf Prozent im Vergleich zu Ocrevus, der bisher einzigen zugelassenen Therapie für diese Verlaufsform und ebenfalls ein Roche-Produkt.

von

Die Trennung der Behandlungskurven habe sich bereits nach 24 Wochen gezeigt, zusätzliche Analysen deuteten auf Vorteile bei der Funktion der oberen Extremitäten hin, wie Roche am Samstag mitteilte. PPMS ist die seltenste Form der Multiplen Sklerose, bei der die Behinderung von Beginn an kontinuierlich fortschreitet und keine Schübe auftreten.

Roche hatte bereits im November positive Phase-III-Daten bei schubförmiger MS vorgelegt und dabei erste Hinweise auf eine Wirksamkeit von Fenebrutinib bei PPMS gemeldet. Die nun präsentierten Daten wurden auf dem Fachkongress ACTRIMS vorgestellt. Laut Roche ist Fenebrutinib der erste experimentelle Wirkstoff seit über einem Jahrzehnt, der in einer Studie eine Reduktion der Behinderungsprogression bei PPMS zeigen konnte.

Eine Zulassungseinreichung ist geplant, sobald weitere Phase-III-Daten aus einer Studie zur schubförmigen MS vorliegen, die für das erste Halbjahr 2026 erwartet werden.

PENZBERG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/ALEXANDRA BEIER

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Elton John beklagt zweifelhafte Methoden von Medien
Politik
Elton John wirft Boulevardmedien "abscheuliche" Methoden vor
Haakon will für Familie da sein
Schlagzeilen
Norwegischer Kronprinz Haakon sagt Marius Unterstützung zu
Schnee liegt am Hauptstadtflughafen
Reisen & Freizeit
Blitzeis: Berliner Flughafen nahm Betrieb wieder auf
Durch die Alufolie im Airfryer kann die Luftzirkulation gestört werden
Gesundheit
7 typische Airfryer-Fehler und wie man sie vermeidet
Bei drohendem Untergewicht helfen gesunde Nährstoffe
Gesundheit
Untergewicht im Alter: So gelingt das Gegensteuern
Den Blutdruck sollte man im Blick behalten
Gesundheit
Bluthochdruck in der Menopause? Was Frauen wissen sollten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER