Bluthochdruck in der Menopause? Was Frauen wissen sollten

So hilft Östrogen dabei, die Gefäße elastisch zu halten, wodurch das Herz weniger Kraft aufbringen muss, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten. Insgesamt wirkt das Hormon blutdrucksenkend und schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zugleich steigt in den Wechseljahren der Testosteronspiegel an. Das kann dazu führen, dass Frauen verstärkt in der Bauchregion Fett einlagern. Dieses Fett kann selbst Hormone produzieren, die erstens den Blutdruck ansteigen lassen und zweitens den Appetit anregen und dadurch Übergewicht begünstigen können - ein weiterer Risikofaktor für Bluthochdruck. Auch Stress und Schlafstörungen erhöhen das Risiko, dass sich ein Bluthochdruck entwickelt. Beides sind für viele Frauen typische Begleiterscheinungen der Wechseljahre.

Bluthochdruck verursacht lange Zeit keine Beschwerden. Er zahlt in dieser Zeit aber bereits auf das Risiko ein, eines Tages einen Herzinfarkt, eine Herzschwäche oder einen Schlaganfall zu erleiden. Wichtig ist also, ihm überhaupt auf die Spur zu kommen. "Frauen sollten deshalb wachsam für ihren Blutdruck sein und ihn regelmäßig beim Arzt messen lassen oder ihn selbst messen", rät Prof. Christiane Tiefenbacher. Ein guter Anfang: Wenn man ohnehin beim Gynäkologen oder der Hausärztin ist, nach einer Blutdruckmessung fragen - wenn das Praxispersonal nicht von sich aus die Manschette anlegt.

Gesunde Lebensgewohnheiten aufbauen: Frauen, die dieses Ziel verfolgen, kommen nicht nur besser durch die Wechseljahre, sondern tun auch ihrem Herzen Gutes. Worauf es dabei den Herz-Experten zufolge ankommt:

Ebenfalls wichtig: Übergewicht vermeiden sowie auf Rauchen und Alkohol verzichten. Und es lohnt auch, am eigenen Schlaf anzusetzen: Vermiesen Schweißausbrüche und Hitzewallungen Frauen die Nächte, sollten sie das Thema bei Arzt oder Ärztin ansprechen. Oft gibt es Möglichkeiten, diese Beschwerden zu lindern und die Nächte zu verbessern.