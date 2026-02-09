ABO

Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt

Erfolg für Artenschutz
©AFP, APA, DARREN STAPLES
Die Schnecke ist klein, der Erfolg für den Artenschutz jedoch riesig: Forschende haben die einstmals vom Aussterben bedrohte Bermuda-Landschnecke nach eigenen Angaben erfolgreich wieder auf der Insel im Nordatlantik angesiedelt. Die Schneckenart "wurde offiziell vom Aussterben gerettet", erklärten die Experten des Zoos im nordenglischen Chester am Samstag. Dem Fachmagazin Oryx zufolge leben auf Bermuda mittlerweile wieder sechs Kolonien der Schneckenart.

Auf den Erfolg haben die Artenschützer lange hingearbeitet: Die Bermuda-Landschnecke war auf dem britischen Inselterritorium jahrelang nicht gesichtet worden. Als 2014 in der Hauptstadt Hamilton einige Exemplare entdeckt wurden, wurden ein paar Schnecken nach Chester geflogen. Die Zoomitarbeiter arbeiteten fünf Jahre daran, den Bestand wieder aufzubauen - rund 60.000 Schnecken lebten zwischenzeitig in dem Zoo. 2019 wurden die Weichtiere dann zur Wiederansiedlung nach Bermuda gebracht.

Auch wenn ihre Rettung jetzt offiziell ist hat die Schnecke weiterhin Feinde, die ihr Überleben erneut gefährden könnten. Dazu gehören der Verlust von Lebensraum, der Einsatz von Pestiziden und die Wolfsschnecke, eine invasive Art, die andere Schneckenarten frisst.

