Verborgene Werte erschließen: Warum industrielle Daten für CFOs zunehmend an Bedeutung gewinnen

Vor einem Jahrzehnt wurden laut Forrester bis zu 73 % der Unternehmensdaten als „Dark Data“, also als gespeichert, aber nicht genutzt, eingestuft. CFOs wissen, dass diese ungenutzten Daten Kosten verursachen: Speicherkosten, ökologische Kosten – Dark Data sollen jährlich mehr als 5,8 Millionen Tonnen CO₂ erzeugen – sowie Opportunitätskosten durch ungenutztes Potenzial.

Dank moderner, KI-gestützter Analytik gelingt es der Industrie heute zunehmend, diese brachliegende und kostenintensive Ressource vom reinen Kostenfaktor zum Werttreiber zu entwickeln. Um das volle Potenzial ihrer Daten zu erschließen, investieren Industrieunternehmen weltweit mit hoher Dynamik in fortschrittliche Technologien und digitale Plattformen. Der globale Markt für Manufacturing Analytics soll von 19 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf über 60 Milliarden US-Dollar bis 2032 wachsen.

McKinsey berichtet, dass diese Lösungen bei erfolgreicher Implementierung überzeugende Renditen liefern. Zu den messbaren Effekten zählen unter anderem eine Reduzierung der Maschinenstillstände um 30 bis 50 Prozent, eine Steigerung der Durchsatzraten um 10 bis 30 Prozent, Produktivitätszuwächse von 15 bis 30 Prozent sowie um 85 Prozent präzisere Prognosen. Industrielle CFOs spielen eine entscheidende Rolle dabei, dieses Potenzial aus dem enormen, bislang unzureichend genutzten Datenbestand der Industrie freizusetzen.