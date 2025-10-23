News Logo
Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe

Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste schnellen Kamerastart
Was viele nicht wissen: Wer auf dem Sperrbildschirm seines iPhones nach links wischt, startet die Kamera-App. Das passiert zuweilen auch aus Versehen, manchmal sogar durch den Stoff der Hosentasche. Wer sich darüber schon mal geärgert hat - es gibt eine gute Nachricht: Mit der nächsten Version von iOS kann man die Wischgeste abstellen.

In der jüngst veröffentlichten Vorschauversion von iOS 26.1 (Beta 4) findet sich in den Kameraeinstellungen ein Schieberegler namens "Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen". Mit ihm lässt sich die Wischgeste abstellen.

Apple gibt Nutzerinnen und Nutzern damit mehr Freiheit beim Einrichten des Telefons. Bisher ist die Wischgeste Standard und redundant. Denn in der Standardeinstellung des iPhones befindet sich unten rechts auf dem Startbildschirm auch ein Schalter zum Start der Kamera. Diesen muss man etwas länger drücken - was versehentliches Auslösen der Kamera erschwert.

Grundsätzlich haben iPhone-Inhaber drei Möglichkeiten, die Kamera schnell vom Sperrbildschirm aus zu starten:

Aktuell ist die Funktion zum Abschalten der Wischgeste nur in der Beta-Version von iOS 26.1 verfügbar. Einen definitiven Veröffentlichungstermin der finalen Version gibt es bisher nicht.

