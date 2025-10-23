Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe

In der jüngst veröffentlichten Vorschauversion von iOS 26.1 (Beta 4) findet sich in den Kameraeinstellungen ein Schieberegler namens "Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen". Mit ihm lässt sich die Wischgeste abstellen.

Apple gibt Nutzerinnen und Nutzern damit mehr Freiheit beim Einrichten des Telefons. Bisher ist die Wischgeste Standard und redundant. Denn in der Standardeinstellung des iPhones befindet sich unten rechts auf dem Startbildschirm auch ein Schalter zum Start der Kamera. Diesen muss man etwas länger drücken - was versehentliches Auslösen der Kamera erschwert.

Grundsätzlich haben iPhone-Inhaber drei Möglichkeiten, die Kamera schnell vom Sperrbildschirm aus zu starten:

Aktuell ist die Funktion zum Abschalten der Wischgeste nur in der Beta-Version von iOS 26.1 verfügbar. Einen definitiven Veröffentlichungstermin der finalen Version gibt es bisher nicht.