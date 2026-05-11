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Über 160 Klassen in Wien mit gemeinsamem Reli-Unterricht für Christen

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++ ARCHIVBILD ++ Kooperativer Religionsunterricht verschiedener christlicher Kirchen
©APA, dpa, Julian Stratenschulte
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Mehr als 160 Klassen an Wiener Pflicht- und höheren Schulen setzen auf kooperativen Religionsunterricht verschiedener christlicher Kirchen. Das Projekt wird von römisch-katholischer, evangelischer, orthodoxer und altkatholischer Kirche sowie Freikirchen getragen und ist auch eine Reaktion auf die sinkende Zahl katholischer Kinder in den Klassen, so die Leiterin des erzbischöflichen Amts für Schule und Bildung, Andrea Pinz, im Ö1-"Morgenjournal" am Montag.

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Derzeit haben 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen an Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Christen und rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis. Problem auch für den Religionsunterricht: Über alle Konfessionen gerechnet nehmen 44 Prozent der Kinder gar nicht am Religionsunterricht teil.

Beim kooperativen bzw. "dialogisch-konfessionellen" Religionsunterricht werden die Schülerinnen und Schüler entweder von einer oder zwei Religionslehrkräften der beteiligten Konfessionen unterrichtet. Dabei sollen die wesentlichen Lehrplaninhalte aller teilnehmenden Kirchen abgedeckt werden. Am Stundenausmaß ändert das nichts, beurteilt werden die Kinder im jeweils eigenen Religionsunterricht. Das Recht auf Abmeldung vom Religionsunterricht als Pflichtgegenstand sowie zur Anmeldung zum Freigegenstand bleibt ebenfalls bestehen.

ARCHIV - 17.08.2023, Niedersachsen, Hannover: Schüler sitzen neben ihren Schulranzen im Klassenraum. Der Ernst Klett Verlag hat das seinen Angaben zufolge erste Buch für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg zur Zulassung eingereicht. (Symbolbild) (zu dpa: "Klett Verlag reicht Schulbuch für Islamunterricht ein") Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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