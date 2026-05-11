Bundesländer überreichten Fachhochschul-Forderungen an Holzleitner

Die Forderungen der Bundesländer betreffen außer dem Promotionsrecht etwa eine gesetzliche Wertsicherung der Studienplatzfinanzierung, eine Basisfinanzierung für Forschung, die Abschaffung der Programm-Akkreditierung sowie die stärkere Einbindung der Länder in die Erstellung der Hochschulstrategie 2040. Auch die Flexibilisierung der Laufzeiten für Josef-Ressel-Zentren für die Stärkung der F&E-Kooperationen wird verlangt.

Mit der gemeinsamen Erklärung würden die Länder die Bedeutung der Fachhochschulen für den gesamten Standort Österreich unterstreichen. "Wir setzen uns dafür ein, dass die Fachhochschulen nicht nur bestehen, sondern sich weiterentwickeln können - im Interesse der Studierenden, der Wirtschaft und der Gesellschaft", so Schöbi-Fink.