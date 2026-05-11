"Tiroler Adler-Orden" für Wissenschafterin Ferlaino

Die in Neapel geborene Italienerin Ferlaino, ihres Zeichens Österreichs "Wissenschafterin des Jahres 2025", ist seit 2006 an der Universität Innsbruck tätig. Mit "bahnbrechenden Experimenten und international anerkannten Forschungsleistungen" - darunter die weltweit erste Bose-Einstein-Kondensation von Erbium-Atomen - habe sie Innsbruck und Tirol als Spitzenstandort in der Quantenforschung geprägt, hieß es am Freitag.

"Die Trägerinnen und Träger der Tiroler Adler-Orden stehen für Verbundenheit zum Bundesland Tirol, Unterstützung für unsere Heimat und ganz besonderes Engagement", erklärte Landeshauptmann Mattle.

Der "Tiroler Adler-Orden" war vom Landtag im Jahr 1970 geschaffen worden. Die Auszeichnung würdigt "jene Persönlichkeiten, deren Aufenthalt oder Besuch in Tirol oder deren freundschaftliche Beziehung zum Land von politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung sind".