Trockenheit - Boku-Studie zur Wirkung natürlicher Schutzmaßnahmen

Es handle sich dabei um eines der trockenheitsanfälligsten Gebiete Österreichs. Gezielte Wasserrückhaltemaßnahmen seien "besonders in trockenen Regionen ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Wasserhaushalts", wurde die Projektleiterin Bano Mehdi-Schulz vom Boku-Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft zitiert. Verschiedene Herangehensweisen wurden untersucht: einerseits am Feld, wie Direktsaat oder Winterbegrünung, und andererseits in der Landschaft, wie die Wiederherstellung von Grünland und Feuchtgebieten, Gewässerrandstreifen oder Biberdämme. "Eine Modellierung zeigt, dass das Wasser durch diese Maßnahmen nachweisbar länger in der Landschaft festgehalten wird. Sie reduzieren Hochwasser-Spitzen, helfen in regenarmen Niedrigwasserphasen und stabilisieren den gesamten Wasserhaushalt", lautete das Resümee.

"Naturschutz-Maßnahmen wirken in der Landschaft wie ein natürlicher Schwamm. Sie speichern Wasser in nassen Zeiten und geben es in Trockenphasen verzögert wieder ab", sagte WWF-Experte Jurrien Westerhof. "Die Sommer werden immer heißer und trockener, und wenn es regnet, dann oft in Form von Starkregen. Dieses Wasser wird in der modernen Agrarlandschaft oft aber kaum gespeichert, sondern fließt schnell ab - und führt flussabwärts mitunter zu Überflutungen. Daher sollte die Politik natürlichen Schutzmaßnahmen deutlich mehr Priorität geben als bisher. Sie können ein grünes Sicherheitsnetz für Österreich bilden", sagte Westerhof. Ein wichtiger Hebel dafür sei zum Beispiel eine ambitionierte Umsetzung der EU-Renaturierungsverordnung.

Gezielte landwirtschaftliche Maßnahmen tragen laut Studie ebenso zur Wasserspeicherung bei. Genannt wurden etwa Direktsaat, angepasste Bodenbearbeitung und Winterbegrünung. Diese erhöhen den Bodenwassergehalt und verbessern die Wasserspeicherung, wodurch die Landwirtschaft direkt profitiert. "Damit kann die Landwirtschaft selbst Teil der Lösung werden. Höhere Erträge und mehr Wassersicherheit gehen dabei Hand in Hand", sagte Boku-Projektleiterin Mehdi-Schulz. Die beste Wirkung sei zu erzielen, wenn mehrere natürliche Wasserspeicher-Maßnahmen miteinander kombiniert und standortangepasst umgesetzt werden. "Naturbasierte Lösungen sind echte Win-Win-Maßnahmen", betonte sie: "Sie helfen nicht nur, den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen, sondern verbessern auch den Bodenwassergehalt."

(S E R V I C E - Link zur Studie: https://go.apa.at/8qkVGYEc)