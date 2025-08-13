Tiroler Lichtpionier Christian Bartenbach gestorben

Anlass dafür war die blendfreie Beleuchtung mittels Spiegelrasterleuchte gewesen, die international etwa in Schulen, Flughäfen oder OP-Sälen Anwendung findet. Mit dem Tiroler Kameramann Christian Berger hatte der Unternehmer zudem ein Lichtsystem entwickelt, das auch in Hollywood zum Einsatz kam. Aus der Geschäftsführung seines den Familiennamen tragenden Unternehmens hatte sich Bartenbach bereits 2004 verabschiedet.