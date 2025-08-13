Tiroler Lichtpionier Christian Bartenbach gestorben

Der Tiroler Lichtpionier Christian Bartenbach ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Nacht auf Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Der im Jahr 1930 in Innsbruck geborene studierte Elektrotechniker, Erfinder und Unternehmer hatte sich zeitlebens weltweit einen Namen mit neuartigen Beleuchtungstechnologien gemacht. Vor sieben Jahren war Bartenbach mit dem Staatspreis Patent für sein Lebenswerk geehrt worden.
von
Anlass dafür war die blendfreie Beleuchtung mittels Spiegelrasterleuchte gewesen, die international etwa in Schulen, Flughäfen oder OP-Sälen Anwendung findet. Mit dem Tiroler Kameramann Christian Berger hatte der Unternehmer zudem ein Lichtsystem entwickelt, das auch in Hollywood zum Einsatz kam. Aus der Geschäftsführung seines den Familiennamen tragenden Unternehmens hatte sich Bartenbach bereits 2004 verabschiedet.