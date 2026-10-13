Das Wunder des Tennisballs

Der Spin ist der Trick. Ein Tennisball fliegt nicht einfach durch die Luft. Er dreht sich mit mehreren tausend Umdrehungen pro Minute. Diese Rotation verändert seine Flugbahn. Das physikalische Prinzip dahinter heißt „Magnus-Effekt“.

Ein Ball mit Topspin dreht sich nach vorne. Dadurch bewegt sich seine Oberfläche auf der Oberseite anders durch die umgebende Luft als auf der Unterseite. Es entstehen unterschiedliche Strömungs- und Druckverhältnisse. Die Folge ist eine Kraft, die den Ball auf das Spielfeld drückt.

Auf den Ball wirken Schwerkraft, Luftwiderstand und die durch seine Rotation erzeugte Magnus-Kraft – die einzige, die der Spieler über den Spin beeinflussen kann. Spin entsteht durch Schlagbewegung, Material der Schläger und Saiten.

Moderne Saiten können sich beim Kontakt mit dem Ball seitlich verschieben und zurückschnellen. Dieser sogenannte „Snapback-Effekt“ verstärkt die Rotation. Der Schläger beschleunigt so nicht nur den Ball, sondern erzeugt gleichzeitig Geschwindigkeit und Spin.

Ball und Saiten berühren einander bei einem normalen Schlag nur ungefähr fünf Millisekunden. In dieser winzigen Zeit wird der Ball zusammengedrückt, das Saitenbett verformt, Energie übertragen und der Ball in Rotation versetzt. Zum Vergleich: ein menschlicher Wimpernschlag dauert ungefähr hundert Millisekunden.