Der Schläger und seine Bespannung: Die Seele des Tennissports

Später benutzten Spieler einen Handschutz, einen runden Lederfleck mit einem Riemen auf der Rückseite. Im 15. Jahrhundert tauchten die ersten Holzschläger auf den Gemälden auf mit langen Griffen und kleinen Holzflächen. Die ersten bespannten Schläger im 16. Jahrhundert mit den Saiten der Streichinstrumente.

1875 produzierte der Franzose Pierre Babolat die ersten Tennissaiten. In seiner Manufaktur verarbeitete er Därme von Schafen, Schweinen und Rindern für Wurstsorten und Saiten für Musikinstrumente. Walter C. Wingfield, der den ersten modernen Tennisschläger aus Holz entwickelte, suchte Pierre Babolat in Paris auf, der berühmt war für die Verarbeitung von Gedärmen. Gemeinsam experimentierten sie mit Schafsdärmen für die Herstellung von Tennissaiten.

Die Produktion war mühsam, langwierig und teuer. Die Därme mussten gereinigt und vorsichtig gedehnt werden, bis die Seile einen dünnen, konstanten Durchmesser hatten. Die Natursaiten aus Därmen boten ein neues Ballgefühl beim Tennisspiel, das um 1870 als Rasensport in England populär wurde. 1877 begannen die Meisterschaften in Wimbledon. Der Ball prallte von den straff gespannten Darmsaiten ab, konnte schneller und mit weniger Kraftanstrengung gespielt werden. Tennisschläger mit Darmseiten waren teure Luxusprodukte und der Tennissport damit ein exklusives Vergnügen der „feinen Gesellschaft“.

Bis in die 1950er-Jahre existierte keine Alternative für die teuren Natursaiten, die schnell an Spannung verloren, rissen und ersetzt werden mussten. Erst der Plan, Tennis als Breitensport anzubieten, Klubs allen Begeisterten zu öffnen, zwang die Hersteller der Tennissaiten, mit Kunststoff material zu experimentieren. Die neuen Plastiksaiten waren wesentlich billiger und hielten länger, wenn sie auch nicht das Ballgefühl der Natursaiten erreichten.