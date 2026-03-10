Social-Media-Verbot: Das Geschäft hinter Online-Altersprüfungen

Die Rufe nach Alterssperren für Social Media wie etwa in Österreich und die Umsetzung solcher Pläne wie etwa in Australien machen die Online-Altersprüfung wichtiger. Und auch dahinter verbirgt sich naturgemäß ein Geschäft. Hemmschuh waren bisher vergleichsweise hohe Kosten, weshalb entsprechende Programme vorerst nur für ausgewählte Anwendungen eingesetzt wurden. Doch mittlerweile ist der Aufwand gesunken, sagt Branchenexperte Merrit Maxim vom Analysehaus Forrester.

Seit vielen Jahren sträuben sich Internetkonzerne gegen eine automatisierte Altersprüfung für den Zugang zu bestimmten Angeboten. Die Technologie sei unausgereift, bedeute eine zu weitreichende Beschränkung oder stelle ein Sicherheitsrisiko dar, argumentieren sie. Dazu kam der Hemmschuh Kosten. Doch die weltweite Debatte um ein Verbot Sozialer Medien für Jugendliche hat die Technologie zur Altersüberprüfung in den Fokus gerückt. Durch technische Fortschritte sei der Aufwand sowohl für Alters- als auch Identitätsprüfungen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, so Maxim. Derartige Software falle finanziell kaum mehr ins Gewicht.

Dienstleister verlangen laut Branchen-Insidern zufolge mittlerweile weniger als einen Dollar für eine vollautomatische Altersüberprüfung. Für Großkunden könne der Preis auf wenige US-Cent sinken. Teurere traditionelle Verfahren, bei denen die Identität beispielsweise mittels eines Videotelefonats bestätigt wird, verlören daher an Bedeutung.

Anbieter wie Yoti setzen auf einen Scan des Gesichts für die Altersbestimmung. Dem staatlichen US-Institut für Standards und Technologie (NIST) zufolge erreichen diese Programme inzwischen eine Genauigkeit von 2,5 Jahren. Bei ersten Tests 2014 sei die durchschnittliche Abweichung noch bei mehr als vier Jahren gelegen.