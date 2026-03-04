Generation Z nutzt KI am stärksten – Österreich zwischen Euphorie und Skepsis

Künstliche Intelligenz (KI) ist in Österreich in der Breite angekommen, die Nutzung und Bewertung unterscheiden sich jedoch deutlich nach Alter und Geschlecht. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Internet-Kompass des Webhosters world4you, der auf einer repräsentativen Studie in Kooperation mit YouGov basiert.

Demnach haben 53 Prozent der Österreicher:innen generative KI bereits ausprobiert. Gleichzeitig zeigt sich eine gespaltene Haltung: 37 Prozent bewerten die Technologie positiv, 26 Prozent stehen ihr eher negativ gegenüber. Mit 35 Prozent äußert mehr als ein Drittel eine neutrale Haltung, was auf eine ausgeprägte Unsicherheit im Umgang mit dem Thema hindeutet.