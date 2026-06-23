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Spotify: Anmeldung mit Benutzernamen läuft aus

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Alle, die Single-Sign-on nutzen, müssen sich um nichts kümmern
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Spotify stellt das Anmelden mit Benutzernamen ab dem 1. September ein. Der Log-in erfolgt vom Stichtag an überwiegend per E-Mail-Adresse, die im Nutzerkonto hinterlegt sein muss, wie Spotify mitteilt. Alternativ funktioniert aber weiterhin etwa auch das Anmelden über Facebook, Google oder Apple (Single-Sign-on). Aktiv werden muss nur, wer unter Umständen gar keine E-Mail-Adresse im Konto hinterlegt hat, oder wenn die Mail-Adresse vielleicht nicht mehr aktuell ist.

von

Das ist in diesen Fällen zu tun:

Nichts unternehmen müssen

Diese beiden Gruppen kommen auch nach dem 1. September 2026 weiter problemlos in ihr Konto.

Nur wer zum Stichtag

kann sich danach nicht mehr anmelden.

ILLUSTRATION - Wie melden Sie sich bei Spotify an? - Ein kurzer Check vor dem 1. September lohnt sich. (zu dpa: «Spotify: Anmeldung mit Benutzernamen läuft aus») Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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