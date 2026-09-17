Sie hassen das Windows-Sounddesign? - So ändern Sie es

In Windows 11 haben es Anwenderinnen und Anwender nun wieder mit einem Startsound zu tun. Dieser ist aber weitgehend unauffällig und unaufdringlich. Trotzdem: Töne, Klänge und Musik sind Geschmackssache. Wer den Startsound beim Hochfahren des Rechners nicht hören möchte, kann ihn einfach ausschalten.

Und so geht's:

Darüber hinaus verwendet Windows 11 noch einige Dutzend weiterer Ereignis-Sounds, vom Alarm bei kritischem Akkuzustand bis hin zum Signal für die Falscherkennung bei der Windows-Spracherkennung.

Sie alle sind im oben beschriebenen Sound-Fenster ebenfalls aktivierbar oder änderbar. Dazu ist Folgendes zu tun: