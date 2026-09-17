Neu in Spotify: Kindermusik aus Empfehlungen aussperren

Deshalb führt Spotify jetzt einen Schalter ein, der Musik für Kinder und Familien aus dem persönlichen Geschmacksprofil ausschließen kann, wie das Unternehmen mitteilt. Das Auswahl-Feature soll sowohl Nutzenden von Spotify Premium als auch von Spotify Free zur Verfügung stehen.

Wer sich für den Ausschluss entscheidet, kann Kinder-Titel problemlos weiter suchen, anhören oder in Playlists speichern. Sie fließen dann aber eben nicht mehr in personalisierte Angebote wie etwa dein "Mix der Woche" oder "Dein Mixtape" ein. Praktisch: Eine Änderung betrifft nicht nur die Zukunft.

Der neue Schalter ist nicht die erste Funktion, die Nutzenden eine selektive Steuerung dessen erlaubt, was sie vorgeschlagen bekommen oder hören. Bisher gab es auch schon die Möglichkeit, einzelne Playlists und Tracks aus dem Geschmacksprofil auszuschließen. Die neue Einstellung wird weltweit schrittweise für Nutzerinnen und Nutzer der kostenlosen Version sowie für Premium-Abonnenten auf Mobilgeräten ausgerollt.

Und so geht ́s:

Taucht der Schalter nicht auf, könnte das daran liegen, dass die Spotify-App nicht auf dem neuesten Stand ist und erst noch über Playstore oder App Store aktualisiert werden muss.