ABO

Neu in Spotify: Kindermusik aus Empfehlungen aussperren

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Bisher beeinflussten die Kinderlieder Musikempfehlungen mit
©APA/APA/dpa-tmn/Fabian Sommer/Fabian Sommer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Viele Eltern nutzen Spotify auch, um für ihre Kinder unterwegs, beim Einschlafen oder daheim Musik abzuspielen. Das blieb nicht ohne Folgen: Bisher beeinflusste der "Kinderkram" persönliche Musikempfehlungen mit. Auch im Jahresrückblick ("Wrapped") standen dann plötzlich Kindersongs mitunter ganz oben - für viele extrem nervig.

von

News auf Google bevorzugen

Deshalb führt Spotify jetzt einen Schalter ein, der Musik für Kinder und Familien aus dem persönlichen Geschmacksprofil ausschließen kann, wie das Unternehmen mitteilt. Das Auswahl-Feature soll sowohl Nutzenden von Spotify Premium als auch von Spotify Free zur Verfügung stehen.

Wer sich für den Ausschluss entscheidet, kann Kinder-Titel problemlos weiter suchen, anhören oder in Playlists speichern. Sie fließen dann aber eben nicht mehr in personalisierte Angebote wie etwa dein "Mix der Woche" oder "Dein Mixtape" ein. Praktisch: Eine Änderung betrifft nicht nur die Zukunft.

Der neue Schalter ist nicht die erste Funktion, die Nutzenden eine selektive Steuerung dessen erlaubt, was sie vorgeschlagen bekommen oder hören. Bisher gab es auch schon die Möglichkeit, einzelne Playlists und Tracks aus dem Geschmacksprofil auszuschließen. Die neue Einstellung wird weltweit schrittweise für Nutzerinnen und Nutzer der kostenlosen Version sowie für Premium-Abonnenten auf Mobilgeräten ausgerollt.

Und so geht ́s:

Taucht der Schalter nicht auf, könnte das daran liegen, dass die Spotify-App nicht auf dem neuesten Stand ist und erst noch über Playstore oder App Store aktualisiert werden muss.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Fabian Sommer/Fabian Sommer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Für das Jahr 2028 strebt die NASA erstmals wieder eine Mondlandung an
Technik
NASA-Forscher entdeckten neuen riesigen Mondkrater
König Charles steht in der Kritik
Schlagzeilen
Dianas Tod: Schwere Vorwürfe in Buch gegen Charles
Am 19. September 1991 wurde Ötzi entdeckt
Technik
35 Jahre "Ötzi" - Der ewige Ruhm nach dem ewigen Eis
Über 200 verschiedene Viren können eine Erkältung verursachen
Gesundheit
Grippe, Corona, RSV: Welcher Erreger hat mich erwischt?
Wer den Startsound nicht hören möchte, kann ihn einfach ausschalten
Technik
Sie hassen das Windows-Sounddesign? - So ändern Sie es
Der "Ötzi" wird die Forschung noch viele Jahrzehnte beschäftigen
Technik
35 Jahre "Ötzi": Mumienforscher sieht Umwelt und Krankheiten im Fokus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER