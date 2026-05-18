Rückzahlungsforderung an ungarisch-österreichischen Nobelpreisträger

Dieser vor einem Jahr abgeschlossene Vertrag umfasst über 261 Milliarden Forint (730,21 Mio. Euro) öffentlicher Gelder, von denen laut Magyar bereits 22 Milliarden "an den Herrn Professor ausbezahlt wurden, und um deren Rückzahlung nun gebeten wird".

Der Vertrag mit der außergewöhnlich hohen Fördersumme war zwei Monate vor den Parlamentswahlen durch die damalige Regierung von Premier Viktor Orbán mit der Krausz-Stiftung abgeschlossen worden, erinnerte Magyar. Seine Dauer war bis 2031 festgesetzt, wobei die Aufgabe der Stiftung darin besteht, ein Zentrum mit Weltniveau für Forschung und Talentförderung zu schaffen. Der Grundstein für den von Krausz geplanten "Frontiers Campus" im Budapester Infopark war am 31. März in Anwesenheit von Krausz und Orbán gelegt worden.

Krausz, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München, hatte 2023 mit Anne L'Huillier von der Universität Lund (Schweden) und Pierre Agostini von der Ohio State University (USA) den Physik-Nobelpreis erhalten. Der gebürtige Ungar Krausz, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte die entscheidenden Arbeiten für die Zuerkennung des Nobelpreises Anfang der 1990er-Jahre in Wien durchgeführt. Seit 2003 ist er Direktor am Max-Planck-Institut.

Ganz anders dürfte sich das Verhältnis der neuen Regierung zu einer anderen Nobelpreisträgerin gestalten: Die Biochemikerin Katalin Karikó soll Chefberaterin im ungarischen Gesundheitsministerium werden. Die Pionierin der mRNA-Impfstoffe erhielt 2023 - also im gleichen Jahr wie Krausz - den Medizin-Nobelpreis und war damit die erste ungarische Frau überhaupt, der ein Nobelpreis verliehen wurde.