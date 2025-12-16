News Logo
ABO

Roche erhält FDA-Zulassung für Diagnosetests im Bereich Brustkrebs

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Pharmakonzern bekommt Zulassung für zwei Tests
©ALEXANDRA BEIER, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für zwei Tests im Bereich Brustkrebs erhalten. Konkret geht es um den Pathway HER2 (4B5)-Test und den Ventana HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament Enhertu in Frage kommen.

von

Der Pathway HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.

Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und Astrazeneca entwickelt und vermarktet wird.

The logo of Swiss pharma giant Roche is pictured during a press conference at the company's diagnostics manufacturing centre in Penzberg, southern Germany on November 28, 2024. (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Änderungen an Abgasvorgaben für Autos ab 2035 geplant
Wirtschaft
Spekulation um EU-Kompensationsmodell bei Verbrenner-Aus
++ ARCHIVBILD ++ Die EU steht vorm Aus des Verbrenner-Aus
Wirtschaft
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
++ ARCHIVBILD ++ Tech-Milliardär bricht Rekord
Wirtschaft
"Forbes" sieht Musks Vermögen bei mehr als 600 Mrd. Dollar
EU-Kommission betonte Bedeutung des Abkommens
Wirtschaft
EU-Kommission will Mercosur bis Ende 2025 unterschreiben
++ ARCHIVBILD ++ 64 Millionen Euro Bußgeld wegen unzulässiger Angebote
Reisen & Freizeit
Spanien verhängt Millionenstrafe gegen Airbnb
Zeppelin Hotel Tech ist im Börsensegment "direct market plus" gelistet
Reisen & Freizeit
Südtiroler Zeppelin Hotel Tech debütierte an Wiener Börse
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER